2019-06-06T12:58:04+03:00
Общество

В Самаре с 3 этажа Главпочтамта эвакуировали женщину

В здании произошел «пожар», но женщина не успела выбраться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В среду, 5 июня, в здании Главпочтамта на улице Ленинградской произошел пожар. Там на 1 этаже в складском помещении из-за короткого замыкания загорелась электропроводка, после чего пламя распространилось по всему помещению. Из здания срочно эвакуировали людей, однако одна из женщин не успела выбраться наружу. Именно так звучала легенда пожарно-тактического учения сотрудников МЧС.

- Условно пострадавшая была найдена в одном из помещений на третьем этаже. Чтобы эвакуировать ее из здания, пожарные использовали раздвижную автолестницу. В итоге женщина была благополучно спасена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные успешно эвакуировали условно пострадавшую с помощью автолестницы

Пожарные успешно эвакуировали условно пострадавшую с помощью автолестницы

Всего в учениях приняли участие 15 человек и 4 единицы спецтехники. По данным оперативного ведомства, все подразделения полностью выполнили поставленные задачи. Тренировка прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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