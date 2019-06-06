2019-06-06T15:03:55+03:00
Общество

В Самаре инспекторам ГИБДД выдадут шумомеры

Сейчас оборудование находится на технической проверке
Анастасия ФИЛАТОВА
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За превышение уровня шума нарушителей будут наказывать рублемЗа превышение уровня шума нарушителей будут наказывать рублемФото: Архив "КП"
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В Самаре сотрудников ГИБДД снабдили новым оборудованием для борьбы с нарушителями. Это шумомеры, которые позволяют измерять предельный уровень шума от автомобилей и мотоциклов.

- Сейчас оборудование проходит техническую проверку, после чего оно поступит в пользование инспекторов ГИБДД, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

С помощью нового аппарата полицейские будут проверять владельцев транспорта, которые изменили выхлопные системы своих машин. За превышение уровня шума предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, изменение выхлопной системы может привести к аннулированию регистрации автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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