В Самаре инспекторам ГИБДД выдадут шумомеры
Сейчас оборудование находится на технической проверке
За превышение уровня шума нарушителей будут наказывать рублемФото: Архив "КП"
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В Самаре сотрудников ГИБДД снабдили новым оборудованием для борьбы с нарушителями. Это шумомеры, которые позволяют измерять предельный уровень шума от автомобилей и мотоциклов.
- Сейчас оборудование проходит техническую проверку, после чего оно поступит в пользование инспекторов ГИБДД, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
С помощью нового аппарата полицейские будут проверять владельцев транспорта, которые изменили выхлопные системы своих машин. За превышение уровня шума предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, изменение выхлопной системы может привести к аннулированию регистрации автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU