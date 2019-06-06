2019-06-06T15:33:41+03:00
Общество

В Самаре в День России 2019 выступит группа Artik & Asti

Большой праздник 12 июня пройдет на площади имени Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ARTIK & ASTIФото: ARTIK & ASTIФото: vk.com
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В следующую среду, 12 июня, в Самарской области пройдет празднование Дня России. Основные праздничные мероприятия в этот день пройдут на улице и на площади Куйбышева в Самаре.

В день праздника улица Куйбышева вновь станет пешеходной. Развлекательные мероприятия там начнутся с 10:00. Кроме того, 12 июня все музеи города будут работать совершенно бесплатно.

С 18:30 до 23:00 на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт «Мое время — в моей стране». В нем примут участие популярные молодежные группы региона: Fruit Box, кавер-группа «Пинта Кофе», «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.

Хедлайнером праздника станет популярная группа Artik & Asti. Завершится торжество ярким фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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