2019-06-06T16:51:04+03:00
Общество

НОЦ Самарской области займется созданием «цифровых двойников» совместно с ведущим центром компетенций России

Глава 63 региона заключил соответствующее соглашение на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве регионального научно-образовательного центра и Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

- Соглашение предусматривает совместную деятельность в рамках консорциума в научно-технической, инновационной, учебно-образовательной сферах и объединение усилий для реализации комплексных научно-технических проектов обоих центров, - сообщили в правительстве Самарской области.

Совместное сотрудничество НОЦ Самарской области и ведущего центра компетенций России главным образом будет направлено на реализацию проекта в области цифрового проектирования и моделирования, цифровых двойников, аддитивных технологий и новых материалов. В частности, будут разрабатываться методы проектирования и создания аэрокосмической техники, газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и газозаправочной техники на основе цифровых двойников, которые в дальнейшем будут внедряться в города Самарской области и Санкт-Петербурге.

- Партнерство с таким ведущим университетом нашей страны добавляет потенциала нашему научно-образовательному центру. Уверен, что наше сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет успешным и результативным – на благо науки, Самарской области, а значит и всей России, - подчеркнул глава Самарской области.

Напомним, что в состав регионального НОЦ войдут пять вузов: Самарский университет, Политех, медицинский университет, Тольяттинский государственный университет, а также СамГУПС. Планируется, что вскоре к ним присоединятся и другие вузы региона. Также отметим, что индустриальным партнером по создания и развитию НОЦ Самарской области выступает госкорпорация «Ростех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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