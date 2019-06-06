2019-06-06T17:03:46+03:00
Происшествия

В Тольятти пенсионер на «шестерке» сбил на «зебре» двух 16-летних девушек

Пострадавшим понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ОГИБДД ТольяттиФото: ОГИБДД Тольятти
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В среду, 5 июня, около 18:20 на улице Спортивной в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Там две 16-летние девушки угодили под колеса отечественной легковушки.

- 77-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не пропустил двух девушек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил их, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

В результате случившегося одна девушка получила травму глаза, ее госпитализировали в больницу, а вторая — ушибы, после оказания необходимой помощи медики отпустили ее домой. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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