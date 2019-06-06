На пляжи приведет навигатор: в Самаре купальный сезон начнется 15 июня.

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-06T18:09:25+03:00

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Чуть больше недели осталось до наступления пляжного сезона, подготовка к нему идет полным ходом. С 15 июня купаться можно будет спокойно и официально, под присмотром спасателей. Для горожан будут действовать две основные площадки: Некрасовский и Полевой спуски. Уже сейчас устанавливают специальные навигаторы, чтобы гости смогли сориентироваться и найти доступный пляж. Пляж будет оборудован всем необходимым: шезлонги, плавательные матрацы и матрацы для отдыха, чтобы самарцы смогли полноценно отдохнуть.

- Что касается маломобильных граждан, специальная организация уже готовит волонтеров. Обучение проходит в три этапа. Первые два посвящены взаимодействию с маломобильными гражданами и оказанию им помощи. 12 и 13 июня волонтерам покажут территорию и расскажут, как функционирует оборудование, чтобы к началу пляжного сезона они смогли спокойно сориентироваться, - рассказала представитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара Ольга Слесарева.

Сейчас на территории пляжа устанавливают специальные настилы. На Полевом спуске будет действовать ступенька-ход, а на Некрасовском уже установлен стационарный пандус. Также с 15 июня будут работать специально обученные волонтеры. Они помогут пересесть в плавательное кресло, чтобы можно было спуститься к воде и поплавать. Правда, пока вода не прогреется до 20 градусов, купаться нежелательно, так как оборудование специфическое и будет холодно.

ИСТОЧНИК KP.RU