Сотрудники ФСБ подозревают сызранца в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-06T19:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

25 мая сотрудники ФСБ задержали 33-летнего жителя Сызрани. Мужчину подозревают в "Покушение на мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

- Он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей за помощь в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства. Задержали мужчину при получении первой части суммы — 5,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники ФСБ устанавливаю все обстоятельства преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU