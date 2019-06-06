Сотрудники ФСБ подозревают сызранца в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей
Мужчину задержали при получении части денег
Фото: УФСБ России по Самарской области
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25 мая сотрудники ФСБ задержали 33-летнего жителя Сызрани. Мужчину подозревают в "Покушение на мошенничество". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
- Он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей за помощь в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства. Задержали мужчину при получении первой части суммы — 5,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники ФСБ устанавливаю все обстоятельства преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU