Помощники библиотекаря, слесари-ремонтники и столяры: этим летом в Самарской области трудоустроят более 11 тысяч подростков

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-06T20:41:33+03:00

Чиновники обещают, что минимальная зарплата будет не ниже МРОТ

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Многие школьники используют летние каникулы с пользой для семейного бюджета. В 2019 года в Самарской области трудоустроят более 11 тысяч подростков. Уже подписано 137 договора с работодателями.

- Чаще всего подростки работают помощниками библиотекаря, воспитателя, педагога-организатора, специалиста по работе с молодежью, тренера, педагога дополнительного образования, а также работниками по документообороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по работе с молодежью, - отметили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. – Также дети осваивают рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр. Ребята активно участвуют и в благоустройстве родных городов, сел, деревень.

В этом году свои вакансии школьникам предлагают 65 предприятий региона.

- По поручению Дмитрия Азарова в этом году увеличено финансирование данного направления. Размер субсидий муниципалитетам увеличен вдвое и составляет более 37 млн рублей. 33 муниципалитета уже активно включились в работу, - подчеркнули в департаменте.

При трудоустройстве в приоритете подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- Минимальный размер зарплаты зависит от отработанного времени, но не ниже МРОТ. Материальная поддержка службы занятости в текущем году составляет 2250 рублей в месяц, - добавили в ведомстве. - График работы несовершеннолетних выстраивается в зависимости от их возраста. Так 14-летние могут работать 4 часа в день, 15-летние – 5 часов, 16 и 17-летние – 7 часов в день. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Справка КП:

Для помощи в поисках работы необходимо обратиться в органы по делам молодежи администраций городов и районов или в учреждения молодежи, а также в центры занятости населения по месту регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU