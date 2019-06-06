Транспортная система Самарско-Тольяттинской станет «умной» и безопасной

СЕГОДНЯ 21:08 2019-06-06T21:08:50+03:00

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В первый день работы Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко подписали соглашение о создании в Самарско-Тольяттинской агломерации зоны для тестирования интеллектуальной транспортной системы.

Самарское правительство совместно с рабочей группой «Автонет» намерены протестировать ИТС-платформу (ИТС - интеллектуальная транспортная система), нового поколения, интегрированную с платформой V2X (Vehicle-to-Everything — обмена данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры).

Технология передачи данных V2X повышает безопасность дорожного движения и добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.

- Благодарю Самарскую область за то, что регион присоединяется к эксперименту по отработке беспилотных технологий, - сообщил Александр Гурко. - Очевидно, что будущее за современными автомобилями и в том числе высоко автоматизированными. В рамках соглашения мы планируем реализовать проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения на территории Самарской области. Надеемся, что реализация проекта начнется до конца этого года.

Виктор Кудряшов заметил, подписанное соглашение даст возможность самарским специалистам получить доступ к современным разработкам.

- Уверен, что итоги этих разработок будут внедряться в том числе и на наших производствах. Интеллектуальные транспортные системы – это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ: это и фото- видеофиксации, «умные остановки», это фактически обработка больших данных, которая позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах, - рассказал Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU