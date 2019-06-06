2019-06-06T21:08:50+03:00
Общество

Транспортная система Самарско-Тольяттинской станет «умной» и безопасной

В регионе создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В первый день работы Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко подписали соглашение о создании в Самарско-Тольяттинской агломерации зоны для тестирования интеллектуальной транспортной системы.

Самарское правительство совместно с рабочей группой «Автонет» намерены протестировать ИТС-платформу (ИТС - интеллектуальная транспортная система), нового поколения, интегрированную с платформой V2X (Vehicle-to-Everything — обмена данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры).

Технология передачи данных V2X повышает безопасность дорожного движения и добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта.

- Благодарю Самарскую область за то, что регион присоединяется к эксперименту по отработке беспилотных технологий, - сообщил Александр Гурко. - Очевидно, что будущее за современными автомобилями и в том числе высоко автоматизированными. В рамках соглашения мы планируем реализовать проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы нового поколения на территории Самарской области. Надеемся, что реализация проекта начнется до конца этого года.

Виктор Кудряшов заметил, подписанное соглашение даст возможность самарским специалистам получить доступ к современным разработкам.

- Уверен, что итоги этих разработок будут внедряться в том числе и на наших производствах. Интеллектуальные транспортные системы – это элемент «умного города», который объединит целый ряд платформ: это и фото- видеофиксации, «умные остановки», это фактически обработка больших данных, которая позволит совершенствовать бизнес во всех этих сферах, - рассказал Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области пожилой мужчина упал в колодец и умер
В Самарской области будут проходи мероприятия международного масштаба: руководство региона и НКБ подписали соглашение
Помощники библиотекаря, слесари-ремонтники и столяры: этим летом в Самарской области трудоустроят более 11 тысяч подростков
Малооблачно и без осадков: синоптики прогнозирую в Самарской области жаркие выходные
Сотрудники ФСБ подозревают сызранца в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей
В Тольятти крупный логистический центр построит Магнитогорский металлургический комбинат
На пляжи приведет навигатор: в Самаре купальный сезон начнется 15 июня.
В Тольятти пенсионер на «шестерке» сбил на «зебре» двух 16-летних девушек
НОЦ Самарской области займется созданием «цифровых двойников» совместно с ведущим центром компетенций России
Приключения «Бэмби» в городе: самарцы сняли на видео скачущего по дороге олененка
Между Самарой и Тольятти создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы