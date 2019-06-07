В Красноярском районе «Ларгус» влетел в автокран: погибли три человека

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-07T08:37:38+03:00

Еще четверо получили травмы, с которыми их увезли в больницу

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Утром в пятницу, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. Там на подъезде к селу Красный Яр столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и автокран «КамАЗ». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В результате столкновения погибли три человека, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. Они уже осмотрели место ДТП и установили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU