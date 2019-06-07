2019-06-07T09:45:55+03:00
Общество

В Самаре ресторан на Алма-Атинской заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку в канализацию

Владелец заведения пытался «замести следы», но ему это сделать не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ресторану придется заплатить крупную сумму за самовольное подключение к сетямРесторану придется заплатить крупную сумму за самовольное подключение к сетямФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес решение по делу о самовольном подключении одного из ресторанов на улице Алма-Атинской к централизованным сетям водоотведения. Заведению придется заплатить 1,8 млн рублей за незаконную врезку в канализацию.

- О том, что владелец ресторана самовольно подключился к сетям, стало известно летом 2017 года. Тогда врезку в канализацию заглушили, одна через некоторое время заведение вновь незаконно подключилось к централизованному водоотведению, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

В 2018 году компания обратилась в суд с требованием взыскать с ресторана долг за самовольное пользование сетями. Собственник заведения попытался «замести следы», убрав незаконно уложенную трубу, но его все равно удалось вывести на «чистую воду». Вину ресторана удалось доказать, поэтому суд удовлетворил требования ресурсоснабжающей организации и вынес решение о взыскании почти 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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