2019-06-07T11:30:31+03:00
Общество

Ремонтируют «от фасада до фасада»: в Самаре работы на улице Победы выполнены на 20%

Дорогу приведут в порядок до конца октября этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается комплексное обновление улицы Победы «от фасада до фасада» в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Сейчас работы там выполнены уже на 20%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- К настоящему времени на улице Победы срезан старый слой асфальта, а также ведутся работы по замене бортового камня и ремонту тротуаров, - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

В четверг, 6 июня, на участке от улицы Юбилейной до улицы Севастопольской рабочие разлили битумную эмульсию и приступили к укладке асфальта на тротуарах. Работы там выполняются как вручную, так и с помощью техники. Ежедневно на участке работают около 30 человек и 15 единиц техники. Полностью завершить ремонт улицы Победы планируется до конца октября 2019 года. Отметим, что после окончания работ подрядчик будет в течение 5 лет следить за состоянием дороги, за свой счет устраняя возникающие дефекты. Также он возьмет на себя еще и всесезонное содержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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