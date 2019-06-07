В Самаре водитель «Приоры» сбил 11-летнюю девочку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-07T12:52:26+03:00

Водитель не успел затормозить перед вышедшей в неположенном месте на дорогу девочкой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 6 июня, примерно в 14:45 на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса автомобиля «Лада Приора» угодила 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 31-летний водитель отечественной машины двигался со стороны 4-й Проезда в направлении улицы Авроры. В какой-то момент на дорогу прямо перед авто вышла девочка. Она решила перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист не смог избежать столкновения, - рассказали полицейские.

В результате случившегося девочка получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Известно, что на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU