2019-06-07T12:52:26+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Приоры» сбил 11-летнюю девочку-нарушительницу

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили домой
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель не успел затормозить перед вышедшей в неположенном месте на дорогу девочкойВодитель не успел затормозить перед вышедшей в неположенном месте на дорогу девочкойФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 6 июня, примерно в 14:45 на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса автомобиля «Лада Приора» угодила 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 31-летний водитель отечественной машины двигался со стороны 4-й Проезда в направлении улицы Авроры. В какой-то момент на дорогу прямо перед авто вышла девочка. Она решила перейти дорогу в неположенном месте. Автомобилист не смог избежать столкновения, - рассказали полицейские.

В результате случившегося девочка получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Известно, что на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки
В историческом центре Самары продлили запрет на движение по нескольким улицам
В Самаре ради «Королевы спорта» сделают пешеходными несколько улиц
На трассе под Самарой упал на бок грузовик
В Самаре из-за «ВолгаФеста-2019» закроют проезд по улице Максима Горького
В Самаре исправительные колонии украсили фруктовыми деревьями и цветами
В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют движение транспорта
В Тольятти полицейские нашли женщину, избившую на улице свою маленькую дочь
Движемся вверх: Самарская область вошла в топ-25 регионов по состоянию инвестклимата
Управляющие компании и АО «Самарагорэнергосбыт» активизируют совместную борьбу с неплатежами за электрическую энергию
«Цифровой Кронштадт»: МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»
С 5 июля грузовикам запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой
Укрепят обочины и заменят покрытие: в Большой Черниговке отремонтируют центральную трассу
Спасение от жары и духоты: в Самаре могут появиться автобусы с кондиционерами
В Самаре отремонтируют летний театр в Струковском саду, который обновили год назад
В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку
ВТБ и Корпорация «КОШЕЛЕВ» подписали соглашение о сотрудничестве
Ремонтируют «от фасада до фасада»: в Самаре работы на улице Победы выполнены на 20%
Появилось видео последствий смертельного ДТП по Самарой с участием «Ларгуса» и автокрана
В Тольятти приступили к ремонту улицы Индустриальной