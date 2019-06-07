На трассе под Самарой упал на бок грузовик
Водитель получил травму головы
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в пятницу, 7 июня, на трассе под Самарой произошла серьезная авария. Там в районе поселка Новосемейкино упал на бок грузовик.
- Почему опрокинулся большегруз — непонятно. Это точно было не столкновение, - сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, в результате случившегося водитель грузовика получил травму головы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства и детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU