2019-06-07T16:42:52+03:00
Общество

В историческом центре Самары продлили запрет на движение по нескольким улицам

Перекрытие связано с работами по строительству инженерных сетей
Анастасия ФИЛАТОВА
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По участкам Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской нельзя будет ездить до 15 августаПо участкам Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской нельзя будет ездить до 15 августаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Самаре продлили запрет на движение транспорта по улицам Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской, который ввели в середине сентября 2018 года из-за строительства инженерных сетей.

- Работы по строительству инженерных сетей в историческом центре города все еще продолжаются. Кроме того, там необходимо провести благоустройство. В связи с этим ограничение на движение транспорта было продлено до 24:00 15 августа 2019 года, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что проезд закрыт по следующим участкам улиц:

- по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской;

- по улице Комсомольской от улицы Молодогвардейской до дома № 74 по улице Комсомольской;

- по нечетной стороне улицы Комсомольской в границах пересечения с улицей Чапаевской;

по улице Чапаевской от улицы Комсомольской до улицы Фрунзе.

Также с 6:00 8 июня до 24:00 15 августа будет перекрыто движение по улице Степана Разина от улицы Крупской до улицы Князя Григория Засекина. На этот же промежуток времени будут изменены схемы движения автобусов №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199.

ИСТОЧНИК KP.RU

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