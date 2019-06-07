Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-07T17:08:15+03:00

Гражданина одной из среднеазиатских республика отправили на родину

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Задержанного в феврале 31-летнего члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) выслали из Самары на родину, в одну из республик Средней Азии. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

В регионе мужчина занимался вербовкой родственников и своих земляков в ряды террористов. Официально же он являлся водителем маршрутки.

Выслать его на родину постановил Советский районный суд. Среднеазиатские спецслужбы сейчас решают вопрос о привлечении игиловца к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU