Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки
Гражданина одной из среднеазиатских республика отправили на родину
УФСБ России по Самарской области
Изменить размер текста:
Задержанного в феврале 31-летнего члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) выслали из Самары на родину, в одну из республик Средней Азии. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
В регионе мужчина занимался вербовкой родственников и своих земляков в ряды террористов. Официально же он являлся водителем маршрутки.
Выслать его на родину постановил Советский районный суд. Среднеазиатские спецслужбы сейчас решают вопрос о привлечении игиловца к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU