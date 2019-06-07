Столкновение мотоцикла и «Приоры» парализовало трамвайное движение на Аэродромной
Впрочем, оно было быстро восстановлено
vk.com/dtp_163Фото: СОЦСЕТИ
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В пятницу, 7 июня, в Самаре на перекрестке улиц Аэродромная и Дзержинского автомобилист и мотоциклист не поделили дорогу. Об этом сообщают очевидцы.
- Скорее всего, «Приора» и мотоцикл не смогли разъехаться на пересечении, - рассказывает постоянный читатель «КП-Самара» Геннадий Ветров, проезжавший мимо места ДТП. – Байк лежал на земле, а у «Лады» разворотило правое крыло и часть бампера.
О пострадавших в аварии не сообщается, а ДТП было оформлено по так называемому «европротоколу». Из-за аварии на некоторое время встало движение трамваев на этом участке.
ИСТОЧНИК KP.RU