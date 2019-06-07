2019-06-07T22:11:31+03:00
Спорт

Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов отправлен в отставку, судьба главного тренера Миодрага Божовича под вопросом

Губернатор Самарской области сделал жесткое заявление
Кирилл КАРИМОВ
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Шикунов был назначен спортивным директором «Крыльев Советов» год назадШикунов был назначен спортивным директором «Крыльев Советов» год назадФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Правительство Самарской области осталось недовольно работой нынешнего топ-менеджмента ФК «Крылья Советов» и собирается значительно перестроить руководство клуба. Об этом сообщает «РИА Спорт» со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его - Шикунов, - подчеркнул глава региона. - Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку.

Отдельный вопрос, это дальнейшая судьба главного тренера «Крыльев» Миодрага Божовича.

- Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуба, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе, - цитата губернатора. - Если же амбиции другие, они нас не устраивают.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Крылья Советов» оказались на грани вылета из Лиги. Удержаться в ней удалось лишь благодаря стыковым матчем с «Нижним Новгородом», где по сумме двух встреч подопечные Божовича выиграли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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