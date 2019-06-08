2019-06-08T09:56:13+03:00
Общество

Небесный фонарик, сигнальная ракета или НЛО: в небе над Самарой засняли яркий летающий шар

Красное пятно показалось на пару минут, а затем исчезло
Евгения ВАСИНА
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Фото группы "Самара life"Фото группы "Самара life"Фото: соцсети
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В социальных сетях самарцы обсуждают короткое видео, появившееся накануне. На записи запечатлен яркий красный объект, появившийся в небе над Самарой. Жирная, яркая точка в ночном небе как будто удаляется, а затем совсем пропадает. Что это было, самарцы гадают до сих пор.

Некоторые предположили, что это была сигнальная ракета. Но кто и зачем запустил сигнал бедствия в городе?

Иные склоняются к версии о бумажном фонарике.

- В центре города есть магазин, где всю эту мишуру продают. Это «фонарик желаний» или» «счастья» называется. Действует по принципу воздушного шара - внутри горит свеча - за счёт этого он летит и светится. Исчез потому что огонёк ветром задуло. Он же из бумаги, - уверен Дмитрий Каргаков.

НЛО в небе над Самарой.

Что это было на самом деле, пока неизвестно. А как думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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