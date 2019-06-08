«Эвакуировал, эвакуировал, да и снес»: в Самаре эвакуатор задел две машины
Автомобилям хорошо досталось
Фото группы ДТП 163 Самара (dtp_163/vk.com)Фото: соцсети
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Нестандартное ДТП произошло в ночь с 7 на 8 июня в Самаре. На Волжском проспекте, в районе пересечения с улицей Полевая эвакуатор задел две машины. В итоге одна из них оказалась за пределами проезжей части.
Фотографией с места аварии в социальных сетях поделились очевидцы. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Самарцы предположили, что эвакуатор спешил или просто забыл убрать опору, которая и задела автомобили.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. А вот машины, Ниссан Альмера и Мазда СХ5, теперь нуждаются в серьезном ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU