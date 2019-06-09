В аварии под Сызранью пострадала девятилетняя девочка
Полиция проводит проверку по факту ДТП
ДТП произошло ночью
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В полиции проводят проверку по факту ДТП в котором пострадал ребёнок, девочка 9 лет. Авария случилась около 23.00 в субботу, 8 июня. Автомобили Шевроле и Тойота столкнулись на "ульяновском перекрёстке" на трассе М5.
- По предварительным данным виновата в ДТП женщина, водитель Тойоты, которая ехала из Ульяновска и пыталась проскочить на красный, - сообщили в полиции.
Пострадала девочка, пассажирка Шевроле. Удевятилетней школьницы сломана нога. Полицейским предстоит разобраться в деталях аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU