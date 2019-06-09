2019-06-09T13:51:00+03:00
Недвижимость

Жители одного из районов Сызрани останутся завтра без света

Опубликован список улиц, на которых 10 июня полдня не будет электричества
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Свет отключают в связи с ремонтными работамиСвет отключают в связи с ремонтными работами
Изменить размер текста:

10 июня жители сразу 7 улиц Сызрани останутся без электричества на полдня. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

- будет приостановлена подача электроэнергии по следующим адресам: с 13-00 до 17-00 10 июня по следующим адресам: ул. Крайняя, пер. Смоленский, пер. 1-й Смоленский, пер. 2-й Смоленский, ул. Заборовская, д. с 1 по 55, со 2 по 28, ул. Загородная, д. с 1 по 69, со 2 по 66 и ул. Раменская, д. с 43 по 75, с 42 по 74, - уведомили жителей города представители службы на официальном сайте ЕДДС города Сызрань.

Сообщается, что отключения электричества носят вынужденный характер и связаны с проведением плановых ремонтных работ с целью улучшения надёжности и качества электроснабжения потребителей. Хотя остаться без работающих холодильников в летнюю жару не слишком приятно, жителям города придется смириться с вынужденными неудобствами.

Ранее без света в первой половине дня оставались жители Краснодонской, Технической, Узловой, Расковой, Перекопской, Троекуровской и Дальневосточной улиц. В их районе ремонтные работы проводились 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рабочая неделя начнется с жары: погода в Самаре на понедельник-вторник обещает быть горячей
Ягоды мыть, воду кипятить: посетителей "Самарской луки" предупредили о мышиной лихорадке
Десять километров адреналина: как в Самаре прошла Гонка Героев-2019
Сызранцев предупредили о мошенниках, которые пытаются украсть их деньги
В Самаре напротив Кировского рынка водитель легковушки не пропустил маршрутку и оказался в больнице
Сплошные разочарования: в Тольятти на "Дискотеку 80-х" не приехал Шатунов, а зрителей напугал замкнувший светильник
В Самаре около телецентра Тойота влетела на пешеходку и повисла на ограждении
Ведьмочки, невесты, клоуны и зайчики: костюмированный забег стал фишкой самарской "Королевы спорта - 2019"
"Она доверилась людям": в Тольятти спасли косулю, застрявшую в заборе
За сутки спасатели вывезли 3 пострадавших с Самарских турбаз
В Тольятти автоинспекторы задержали пассажирку маршрутки с марихуаной
В Сызрани подведены итоги акции «Собирай крышечки!»
11-летний мальчик в Сызрани упал с дерева высотой с 2-этажный дом
В аварии под Сызранью пострадала девятилетняя девочка
"На огороде никогда не работали?" Самарцы удивляются, что их земляки не могут узнать медведку на фотографиях
30 модернизированных вертолетов "Ансат" поступят в Сызранское ВВАУЛ до 2020 года
В Сызрани тушили действующую электроподстанцию
В Самарской области оптимизируют станции переливания крови, а сэкономленные деньги направят на зарплату сотрудников
Путешествие во времени? Жительница Самарской области купила молоко из будущего
В Самаре прошел первый отборочный этап новых всероссийских соревнований «Курсантский бросок»
В Самарской области разыскивают 15-летнюю девушку
В Самаре официально открылся ВолгаФест 2019