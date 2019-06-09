Жители одного из районов Сызрани останутся завтра без света

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-09T13:51:00+03:00

Опубликован список улиц, на которых 10 июня полдня не будет электричества

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10 июня жители сразу 7 улиц Сызрани останутся без электричества на полдня. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города.

- будет приостановлена подача электроэнергии по следующим адресам: с 13-00 до 17-00 10 июня по следующим адресам: ул. Крайняя, пер. Смоленский, пер. 1-й Смоленский, пер. 2-й Смоленский, ул. Заборовская, д. с 1 по 55, со 2 по 28, ул. Загородная, д. с 1 по 69, со 2 по 66 и ул. Раменская, д. с 43 по 75, с 42 по 74, - уведомили жителей города представители службы на официальном сайте ЕДДС города Сызрань.

Сообщается, что отключения электричества носят вынужденный характер и связаны с проведением плановых ремонтных работ с целью улучшения надёжности и качества электроснабжения потребителей. Хотя остаться без работающих холодильников в летнюю жару не слишком приятно, жителям города придется смириться с вынужденными неудобствами.

Ранее без света в первой половине дня оставались жители Краснодонской, Технической, Узловой, Расковой, Перекопской, Троекуровской и Дальневосточной улиц. В их районе ремонтные работы проводились 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU