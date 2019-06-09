2019-06-09T16:30:24+03:00
Происшествия

В Самаре около телецентра Тойота влетела на пешеходку и повисла на ограждении

Пока непонятно, какой маневр пытался выполнить водитель иномарки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Иномарка просто повисла на огражденииИномарка просто повисла на ограждении
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В Самаре ночью с суббот на воскресение странная авария произошла около телецентра, на улице Советской Армии. Очевидцы запечатлели иномарку, вставшую на дыбы и "облокотившуюся" на ограждение пешеходного перехода. Как водитель умудрился вылететь с дороги - непонятно. Возможно, он превысил скорость.

- Приезжала скорая помощь, вроде как водителю понадобились услуги медиков. Пешеходов не было и это хорошо, - комментируют очевидцы. - Сама иномарка хорошо так помялась. Непонятно, может быть водитель уходил от удара.

В деталях ДТП сейчас предстоит разобраться полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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