В Самаре около телецентра Тойота влетела на пешеходку и повисла на ограждении
Пока непонятно, какой маневр пытался выполнить водитель иномарки
Иномарка просто повисла на ограждении
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В Самаре ночью с суббот на воскресение странная авария произошла около телецентра, на улице Советской Армии. Очевидцы запечатлели иномарку, вставшую на дыбы и "облокотившуюся" на ограждение пешеходного перехода. Как водитель умудрился вылететь с дороги - непонятно. Возможно, он превысил скорость.
- Приезжала скорая помощь, вроде как водителю понадобились услуги медиков. Пешеходов не было и это хорошо, - комментируют очевидцы. - Сама иномарка хорошо так помялась. Непонятно, может быть водитель уходил от удара.
В деталях ДТП сейчас предстоит разобраться полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU