В Самаре напротив Кировского рынка водитель легковушки не пропустил маршрутку и оказался в больнице

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-09T17:01:45+03:00

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В Самаре около восьми утра 8 июня произошло ДТП около Кировского рынка. Водитель Dutsun ехал по пр. Кирова в сторону Заводского шоссе. Неподалеку от поворота легковушка не уступила дорогу выезжающей на основную полосу маршрутке №261. В итоге Датсун по касательной прошел по носу мини-автобуса Мерседес и вылетел на припаркованную рядом Гранту.

- Пострадал водитель, он оказался в больнице, врачи подозревают у него ушиб грудной клетки, брюшной полости, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

А вот водитель маршрутки совсем не пострадал, кстати, в автобусе в момент аварии никого кроме него не было. Всю проверку по факту ДТП проводят полицейские. Позже они точно смогут сказать, кто был виноват в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU