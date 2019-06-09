Ягоды мыть, воду кипятить: посетителей "Самарской луки" предупредили о мышиной лихорадке
В нацпарке "Самарская лука" разбушевалась гемолихорадка. Туристов просят быть осторожнее и соблюдать правила элементарной безопасности, которые помогут им не заболеть.
- Если вы гуляете по нацпарку, будьте осторожны, избегайте захламленных участков леса, старых пней, поваленных деревьев. Перед тем, как принимать пищу - помойте руки с мылом. Закрывайте упаковки с продуктами, чтобы они не были доступны грызунам. Храните запасы продуктов в недоступных местах. А если грызуны все же подпортили еду - уничтожьте ее, - советуют в администрации нацпарка.
Также нельзя пить некипяченую воду из источников и есть немытые ягоды. Разносчиками вируса являются полевка, серая и черная крысы, домашняя мышь.
ИСТОЧНИК KP.RU