2019-06-09T22:47:13+03:00
Общество

Шляпы из газеты и денди-баталии: "Комсомолка" устроила лаунж-зону для читателей и слушателей на "ВолгаФесте"

Гости площадки "КП-Самара" могли поиграть с журналистами в мяч, научиться делать модный головной убор из старой газеты и поиграть в детские игры
Анастасия МЫШКИНА
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Посетители "комсомольской" площадки могли поиграть в дендиПосетители "комсомольской" площадки могли поиграть в денди
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В Самаре прошел очередной ВолгаФест - 2019. В этом году гостей встречала старая набережная, но на пляже, как и раньше, реяли воздушные змеи. В зоне променада стояли деревянные стулья, каждый из которых тут же сообщал сидящему о его особой социальной роли - так увидела свой перформанс художница Ксения Перетрухина из Москвы. Вокруг постоянно звучали концерты, влекли зрителей спектакли и шоу. Над пляжем поднимался воздушный шар в виде сердца. Артисты удивляли пластикой и неожиданными режиссерскими решениями. Пространство рядом с Волгой в очередной раз преобразилось - заскучать было невозможно. Свою площадку на "ВолгаФесте - 2019" организовала и "КП-Самара".

- Мы пригласили людей просто поиграть. На набережной в дни фестиваля очень шумно, много эмоций и впечатлений. И мы решили предложить такую спокойную лаунж-зону, куда можно прийти, немного подзарядить свою внутреннюю батарейку, пообщаться с любимыми авторами, полистать книги, поиграть в старые игры, - рассказывает заместитель редактор "КП-Самара" по сайту Ольга Афанасьева.

Гвоздем площадки стал старый телевизор с приставкой денди. Многие наши читатели специально приходили сюда, чтобы вспомнить прошлое и порезвиться, играя в танчики, стреляя гусей или гоняя по кубикам вместе с бродягой Марио.

Приятная лаунж-зона от "КП-Самара"

Приятная лаунж-зона от "КП-Самара"

- Это очень крутые впечатления. У меня и ребенок поиграл здесь, и я сама, а мужа вообще увести с вашей площадки не могла. Спасибо за такие чудесные развлечения, - признается посетительница нашей площадки Марина Антонова.

А еще все гости "Комсомолки" могли получить в подарок шляпу из газеты - в жаркий воскресный день такой подарок был более чем кстати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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