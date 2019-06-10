В Самарской области в реке Большой Кинель утонула девушка

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-10T07:47:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные на водоеме в Самарской области произошло ЧП. В субботу, 8 июня, в реке Большой Кинель в поселке Усть-Кинельский утонула 27-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- Отряд водолазов по заявлению полицейских был отправлен на поиски погибшей в воскресенье, 9 июня, в 8:15. Обнаружить тело девушки удалось в 11:20. Оно находилось в 5 метрах от берега на глубине 2,5 метров, - рассказали спасатели.

Водолазы достали утонувшую девушку из воды и передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU