2019-06-10T07:47:39+03:00
Происшествия

В Самарской области в реке Большой Кинель утонула девушка

Для поиска тела погибшей привлекались водолазы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В минувшие выходные на водоеме в Самарской области произошло ЧП. В субботу, 8 июня, в реке Большой Кинель в поселке Усть-Кинельский утонула 27-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- Отряд водолазов по заявлению полицейских был отправлен на поиски погибшей в воскресенье, 9 июня, в 8:15. Обнаружить тело девушки удалось в 11:20. Оно находилось в 5 метрах от берега на глубине 2,5 метров, - рассказали спасатели.

Водолазы достали утонувшую девушку из воды и передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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