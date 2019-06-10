В Куйбышевском районе Самары появится плавательный бассейн

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-10T09:13:36+03:00

Также в регионе построят или обновят еще несколько соцобъектов

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Самарская область получит средства на реконструкцию и строительство социальных объектов. Деньги выделит ПАО «НК «Роснефть» в рамках дополнительного соглашения, которое было заключено между регионом и компанией на ПМЭФ-2019.

- Согласно документу, 30 муниципалитетов Самарской области получат средства на социально-экономическое развитие, - сообщили в региональном правительстве.

Компания проинвестирует строительство плавательного бассейна в Куйбышевском районе Самары, а также реконструкцию здания школы на улице Миронова в Новокуйбышевске и детского сада № 33 «Буратино» и строительство двух участков дороги на улице Чернышевского. Кроме того, на средства нефтяников реконструируют детскую школу искусств и парк культуры и отдыха в Отрадном, а в Сызрани обновят школу № 21 и обустроят прилегающую к ней спортплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU