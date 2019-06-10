«Не хватает перчаток и кислорода»: медики скорой помощи Самары пожаловались на проблемы с расходными материалами
В Самаре сотрудники подстанции скорой помощи в Промышленном районе пожаловались на нехватку предметов первой необходимости: перчаток, салфеток, кислорода и даже некоторых лекарств.
- Уже не в первый раз на скорой складывается ситуация, что не хватает перчаток, салфеток, кислорода, лекарств и так далее. Руководство не решает данную проблему, а в это время медицинские работники, рискуя своим здоровьем и здоровьем пациентов, оказывают помощь, как могут, - написали медики в соцсетях.
«Крик души» сотрудников скорой помощи возымел действие. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов организовал по данному факту проверку. Для этого на станцию выезжал главный врач и специалист министерства Вячеслав Малахов.
- Встретился с сотрудниками Промышленной подстанции. Пообщался с коллективом, обговорили проблемные вопросы и наметили пути решения. Действительно произошли перебои с поставками расходных материалов для оказания медицинской помощи, - отметил Вячеслав Малахов.
По его словам, часть недостатков уже удалось устранить. В ближайшее время сложившаяся ситуация будет решена.
ИСТОЧНИК KP.RU