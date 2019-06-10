2019-06-10T09:39:20+03:00
Общество

«Не хватает перчаток и кислорода»: медики скорой помощи Самары пожаловались на проблемы с расходными материалами

По данному факту минздравовом региона была проведена проверка
Анастасия ФИЛАТОВА
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По словам медиков, нехватка средств первой необходимости наблюдается уже не в первый разПо словам медиков, нехватка средств первой необходимости наблюдается уже не в первый разФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Самаре сотрудники подстанции скорой помощи в Промышленном районе пожаловались на нехватку предметов первой необходимости: перчаток, салфеток, кислорода и даже некоторых лекарств.

- Уже не в первый раз на скорой складывается ситуация, что не хватает перчаток, салфеток, кислорода, лекарств и так далее. Руководство не решает данную проблему, а в это время медицинские работники, рискуя своим здоровьем и здоровьем пациентов, оказывают помощь, как могут, - написали медики в соцсетях.

«Крик души» сотрудников скорой помощи возымел действие. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов организовал по данному факту проверку. Для этого на станцию выезжал главный врач и специалист министерства Вячеслав Малахов.

- Встретился с сотрудниками Промышленной подстанции. Пообщался с коллективом, обговорили проблемные вопросы и наметили пути решения. Действительно произошли перебои с поставками расходных материалов для оказания медицинской помощи, - отметил Вячеслав Малахов.

По его словам, часть недостатков уже удалось устранить. В ближайшее время сложившаяся ситуация будет решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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