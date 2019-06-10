В Самаре почти за 23 млн рублей отремонтируют коллектор на Ракитовском шоссе

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-10T10:10:22+03:00

Подрядчик отремонтирует участок от улицы Олимпийской до путепровода "Ракитовский" Фото: Яндекс.Карты

Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 150 дней

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В Самаре проведут аварийный ремонт коллектора дождевой канализации на Ракитовском шоссе. Заказчиком работ выступает МП «Инженерные системы», а подрядчиком — ООО «СК Сервис-Д». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит отремонтировать магистральный коллектор дождевой канализации диаметром 2500 мм на участке от улицы Олимпийской в сторону путепровода «Ракитовский». Это будет отрезок в 100 погонных метров, - говорится в техзадании.

Компания должна провести все необходимые работы на коллекторе в течение 150 дней с момента подписания контракта. За выполнение работ подрядчику заплатят 22,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU