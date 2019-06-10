2019-06-10T13:12:48+03:00
Общество

В Самаре в День России волонтеры раздадут 8 тысяч ленточек триколора

Акция пройдет на территории 8 районов города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Волонтеры будут раздавать ленточки с 16:00 до 18:00Волонтеры будут раздавать ленточки с 16:00 до 18:00
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В Самаре 12 июня в День России пройдет традиционная акция раздачи лент триколора. Стартует она в 16:00 на площади Героев 21-й Армии, которая находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. В этом году волонтеры раздадут жителям и гостям города 8 тысяч лент.

- Акция пройдет на территории 8 районов Самары на оживленных перекрестках, в скверах и городских площадях с 16:00 до 18:00. Волонтеры не только раздадут ленты триколора, но и расскажут краткую историю государственных символов России, - сообщили в самарском Доме молодежи.

Помимо площади Героев 21-й Армии ленточки будут раздавать на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора, возле станции метро «Победа», на площади имени Мочалова, на площади Революции, на пересечении улицы Маяковского и Волжского проспекта, около ТЦ «Аврора» и в сквере «Крутые Ключи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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