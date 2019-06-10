Смял почти пополам: в Самаре мотоциклист влетел в «Гранту» и умер

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-10T14:24:11+03:00

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Днем в понедельник, 10 июня, на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо в Самаре произошло смертельное ДТП. Там около 14:00 столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и спортивный мотоцикл.

- В результате случившегося мотоциклист погиб на месте. В машине пострадали три человека: женщина-водитель и ее пассажиры — 37-летняя женщина и 6-летний мальчик, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По словам очевидцев, удар пришелся на правую сторону легковушки. Он был такой силы, что машину смяло почти пополам. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все подробности и обстоятельства аварии, а также устанавливают очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU