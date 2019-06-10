В Самаре возле ТЦ «Мега» полыхала кабина грузовика
Пожарные быстро потушили огонь, но он успел нанести серьезный ущерб
Фото: Ксения Николаева / Кошелев КлубФото: vk.com
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Днем в понедельник, 10 июня, неподалеку от торгового центра «Мега» в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Там загорелась кабина тягача, который перевозил в прицепе груз. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Пожарные приехали быстро, но спасать к этому времени было уже нечего — вся кабина полностью выгорела, - рассказали свидетели случившегося.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него. Также они выясняют все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU