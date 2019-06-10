В Самаре возле ТЦ «Мега» полыхала кабина грузовика

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-10T16:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 10 июня, неподалеку от торгового центра «Мега» в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Там загорелась кабина тягача, который перевозил в прицепе груз. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Пожарные приехали быстро, но спасать к этому времени было уже нечего — вся кабина полностью выгорела, - рассказали свидетели случившегося.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него. Также они выясняют все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU