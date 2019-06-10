2019-06-10T19:24:08+03:00
Общество

В Самаре в парке Гагарина открывается летний кинотеатр

Жители города смогут посмотреть старые добрые советские фильмы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Летний кинотеатр - любимый многими формат развлеченийЛетний кинотеатр - любимый многими формат развлеченийФото: Архив "КП"
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С наступлением тепла у самарцев появляется все больше возможностей провести летние вечера. Для жителей города откроется «Летний кинотеатр Радиолы». Летний кинотеатр открыли в парке им. Гагарина при поддержке благотворительного фонда «Память поколений».

- В нашем кинотеатре мы покажем любимые советские фильм, - рассказывают организаторы. – Посмотреть их можно абсолютно бесплатно.

Показы проходят каждый четверг и субботу в 21:00. Расписание на ближайший месяц уже известно. Так, 13 июня самарцам покажут фильм Гайдая «12 стульев», 15 июня – «Девчата». На послепраздничную неделю запланированы «Служебный роман» (его покажут 20 июня) и «Они сражались за родину». Его приурочат к Дню памяти 22 июня.

Начало всех показов в 21:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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