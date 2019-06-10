2019-06-10T20:55:43+03:00
Происшествия

Облил ноги бензином: в Самарской области ревнивый муж сжег своего соперника

Мужчина сгорел заживо
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Родственники погибшего тяжело переживают утратуРодственники погибшего тяжело переживают утратуФото: СОЦСЕТИ
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В Самарской области муж заживо сжег любовника своей супруги. Об этом сообщает агентство новостей «Похвистнево-Информ». Страшная история развернулась 9 июня на автодороге Похвистнево-Нижнее Аверкино. Тогда пожарные тушили ГАЗель на дороге. Оказалось, что человек внутри сгорел заживо.

- У погибшего были отношения с замужней дамой. Об этом стало известно супругу женщины, - рассказывают в агентстве новостей со ссылкой на местных жителей, знакомых с ситуацией.

Мужчина оскорбился за честь супруги, вывез героя-любовника из Алькино, где они жили, облил ноги бензином и поджег. Что стало с неверной женой, пока неизвестно.

В правоохранительных органах сообщили: проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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