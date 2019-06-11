2019-06-11T08:05:50+03:00
Общество

В центре Самары в День России 2019 перекроют дороги

Также 12 июня там запретят парковку транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за празднования Дня России в центре Самары запретят парковку и перекроют дорогиИз-за празднования Дня России в центре Самары запретят парковку и перекроют дорогиФото: Архив "КП"
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В среду, 12 июня, в историческом центре Самары пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России. В связи с этим там на нескольких улицах введут ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Так, с 18:00 11 июня до 18:00 12 июня запрещена парковка транспорта по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Красноармейской. Также этот участок с 8:00 до 18:00 12 июня будет открыт только для пешеходов.

Кроме того, с 18:00 11 июня нельзя будет парковаться на площади имени В.В. Куйбышева. А с 18:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена парковка по улице Чапаевской между улицами Красноармейской и Вилоновской, а также по улице Шостаковича между улицами Фрунзе и Чапаевской. С 04:00 до 23:00 12 июня по этим двум улицам еще и будет закрыт проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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