«Крылья Советов» могут пополнить два игрока команд из ФНЛ

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-11T08:25:10+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» присмотрел себе двух новых игроков. Речь идет о футболистах из команд ФНЛ.

Так, «Крылья Советов» может пополнить 26-летний полузащитник Дмитрий Кабутов, который недавно покинул «СКА-Хабаровск». Как пишет «Матч ТВ», вероятность его перехода в самарскую команду очень велика. К тому же прошлым летом «Крылья» уже интересовались этим игроком, но тогда за него потребовали компенсацию. В минувшем сезоне ФНЛ Дмитрий Кабутов сыграл в 37 матчах, в которых отметился 4 голами и 3 передачами.

Также в самарский клуб может перейти полузащитник «Ротора» 23-летний Денис Якуба. В минувшем сезоне ФНЛ он сыграл 15 матчей. Также ранее он выступал в составе молодежной сборной России и является победителем юношеского чемпионата Европы 2013.

ИСТОЧНИК KP.RU