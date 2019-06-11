2019-06-11T09:58:29+03:00
Общество

Вдвое больше мест для отдыха: в Самарской области в этом году будут работать 77 пляжей

Купальный сезон официально стартует 15 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
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В 2018 году в регионе работали всего 35 официальных пляжейВ 2018 году в регионе работали всего 35 официальных пляжейФото: Архив "КП"
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В Самарской области вышла на финальную стадию подготовка к началу купального сезона, который официально стартует 15 июня. В частности, завершается установка оборудования на пляжах. В этом году их количество по поручению главы региона Дмитрия Азарова увеличат почти вдвое — до 77. В 2018 году пляжей было всего 35. Между тем к открытию пляжного сезона готовы еще не все районы, в связи с чем губернатор поручил ускорить эту работу.

- Ускоряйтесь, температура воды повышается, желающих отдохнуть на воде все больше, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также в ближайшее время специалисты обследуют места, где купание запрещено. В частности, там проверят установку информационный аншлагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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