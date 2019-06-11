Вдвое больше мест для отдыха: в Самарской области в этом году будут работать 77 пляжей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-11T09:58:29+03:00

В 2018 году в регионе работали всего 35 официальных пляжей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Самарской области вышла на финальную стадию подготовка к началу купального сезона, который официально стартует 15 июня. В частности, завершается установка оборудования на пляжах. В этом году их количество по поручению главы региона Дмитрия Азарова увеличат почти вдвое — до 77. В 2018 году пляжей было всего 35. Между тем к открытию пляжного сезона готовы еще не все районы, в связи с чем губернатор поручил ускорить эту работу.

- Ускоряйтесь, температура воды повышается, желающих отдохнуть на воде все больше, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также в ближайшее время специалисты обследуют места, где купание запрещено. В частности, там проверят установку информационный аншлагов.

ИСТОЧНИК KP.RU