2019-06-11T11:49:00+03:00
Общество

Ремонт проспекта Кирова в Самаре: рабочие приступили к устройству ливневки

Дорогу планируют расширить до 4-х полос
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные автодорогиФото: Безопасные и качественные автодорогиФото: vk.com
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В Самаре продолжается ремонт проспекта Кирова на участке от улицы Ветлянской до Кировского моста. Отрезок протяженностью 1,1 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» приводит в порядок компания «СамараТрансСтрой».

- Сейчас завершается подготовка территории, дорожники начали работы по устройству дождевой канализации, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, что в рамках капремонта участок проспекта Кирова расширят до 4-х полос, а также обустроят там тротуары, регулируемые пешеходные переходы и осевые барьерные ограждения. Работы будут вестись в течение 2019-2020 годов. Стоимость контракта составляет 319,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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