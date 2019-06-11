Ремонт проспекта Кирова в Самаре: рабочие приступили к устройству ливневки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-11T11:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжается ремонт проспекта Кирова на участке от улицы Ветлянской до Кировского моста. Отрезок протяженностью 1,1 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» приводит в порядок компания «СамараТрансСтрой».

- Сейчас завершается подготовка территории, дорожники начали работы по устройству дождевой канализации, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, что в рамках капремонта участок проспекта Кирова расширят до 4-х полос, а также обустроят там тротуары, регулируемые пешеходные переходы и осевые барьерные ограждения. Работы будут вестись в течение 2019-2020 годов. Стоимость контракта составляет 319,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU