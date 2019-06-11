Непрошеный гость: жители Сызрани испугались заползшей в дом змеи и убили ее
В Сызрани начался сезон непрошеных гостей. В дома горожан стали заползать мелкие ужи и даже более крупные змеи. Так, недавно одно из этих пресмыкающихся приползло к частному дому на улице Декабристов.
Змея была довольно крупная, и местные жители предположили, что это может быть ядовитая гадюка. Как пишет КТВ-Луч, сызранцев такой непрошеный гость не устроил и даже напугал, поэтому они его убили.
По словам жителей этого частного сектора, они уже не в первый раз сталкиваются с желающими «пообщаться» змеями. Однако такое соседство их не устраивает, поэтому при следующем появлении змей они намерены вызвать спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU