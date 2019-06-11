Непрошеный гость: жители Сызрани испугались заползшей в дом змеи и убили ее

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-11T12:31:15+03:00

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В Сызрани начался сезон непрошеных гостей. В дома горожан стали заползать мелкие ужи и даже более крупные змеи. Так, недавно одно из этих пресмыкающихся приползло к частному дому на улице Декабристов.

Змея была довольно крупная, и местные жители предположили, что это может быть ядовитая гадюка. Как пишет КТВ-Луч, сызранцев такой непрошеный гость не устроил и даже напугал, поэтому они его убили.

По словам жителей этого частного сектора, они уже не в первый раз сталкиваются с желающими «пообщаться» змеями. Однако такое соседство их не устраивает, поэтому при следующем появлении змей они намерены вызвать спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU