Сотрудника новокуйбышевской компании убила труба на Ямале
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области завершило проверку по факту несчастного случая, который произошел с рабочими региона в Ямало-Ненецком автономном округе. Речь идет о трех сотрудниках ООО «Нова» из Новокуйбышевска.
По данным ведомства, 3 апреля на территории округа проводились работы по пневмоиспытанию участка трубопровода. В какой-то момент приваренная заглушка оторвалась, и участок трубы начал смещаться в сторону сотрудников новокуйбышевской компании. В итоге изолировщик получил смертельную травму, а второй изолировщик и машинист передвижной электростанции - тяжелые травмы.
- В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, - сообщили в минтруда Самарской области.
Как отметили в ведомстве, теми, кто нарушил требования охраны труда, были должностные лица новокуйбышевской компании.
ИСТОЧНИК KP.RU