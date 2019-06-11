Сотрудника новокуйбышевской компании убила труба на Ямале

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-11T13:54:14+03:00

Один из рабочих в результате происшествия погиб на месте, а еще двое получили тяжелые травмы Фото: Архив "КП"

Смертельный несчастный случай произошел во время пневмоиспытания участка трубопровода

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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области завершило проверку по факту несчастного случая, который произошел с рабочими региона в Ямало-Ненецком автономном округе. Речь идет о трех сотрудниках ООО «Нова» из Новокуйбышевска.

По данным ведомства, 3 апреля на территории округа проводились работы по пневмоиспытанию участка трубопровода. В какой-то момент приваренная заглушка оторвалась, и участок трубы начал смещаться в сторону сотрудников новокуйбышевской компании. В итоге изолировщик получил смертельную травму, а второй изолировщик и машинист передвижной электростанции - тяжелые травмы.

- В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, - сообщили в минтруда Самарской области.

Как отметили в ведомстве, теми, кто нарушил требования охраны труда, были должностные лица новокуйбышевской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU