2019-06-11T16:08:43+03:00
Общество

Жара даст передышку: в Самарской области понизится температура воздуха

А вот ветер усилится и сменит свое направление на северное
Анастасия ФИЛАТОВА
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Небольшое похолодание придет в Самарскую область в четвергНебольшое похолодание придет в Самарскую область в четвергФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жара даст жителям Самарской области передышку. Ближе к концу этой рабочей недели ей на смену придет небольшое похолодание.

- В четверг, 13 июня, в наш регион с севера опустится арктический фронт. На Среднюю Волгу начнет поступать холодная воздушная масса и температура воздуха значительно понизится. Ветер изменит направление на северное и усилится, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 13 июня, столбики термометров опустятся до 11...16 °C, а днем температура воздуха составит 18...23 °C. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами по региону пройдет кратковременный дождь.

В ночь на пятницу, 14 июня, станет еще прохладнее: 5...10 °C. Днем же воздух вновь прогреется только до 18...23 °C. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Осадков не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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