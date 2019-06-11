В Самаре эвакуатор оставил без газа целый поселок
Автомобиль снес газовую трубу и перевернулся
В Самаре автомобиль снес газовую трубу
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На повороте около совхоза Кряж вечером 11 мая произошло ДТП. Эвакуатор видимо не вписался в этот поворот, снес газовую трубу и перевернулся на бок.
- Весь поселок остался без газа из-за одного гонщика, - возмущаются местные жители.
По предварительным данным, никто не пострадал. Газ отключили из-за повреждения трубы. В деталях ДТП предстоит разобраться полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU