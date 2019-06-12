ФК "Акрон" из Тольятти готовится к дебюту в ПФЛ и не может получить разрешения на участие в лиге

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-12T09:23:43+03:00

По мнению представителей команды, их не хочет видеть в турнире президент другого местного клуба "Лады", от подписи которого многое зависит

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Новый футбольный клуб из Тольятти “Акрон” начал подготовку к дебютному для себя сезону в ПФЛ. Первый сбор “красно-черных” пройдет на базе стадиона “Кристалл” в Жигулевске. Он продлится до 21 июня.

- С завтрашнего дня команда перейдет к двухразовым тренировкам с объемом работы как на поле, так и в тренажерном зале, - отмечают представители ФК.

В программе первого сбора запланировано несколько матчей. 13 июня в 16-00 “акроновцы” сыграют в Саратове перенесенный матч Кубка МФС “Приволжье” с местной “СШОР-14-Волга”; 21 июня в Балаково “Акрон” проведет игру с серебряным призером группы “Центр” ПФЛ - саратовским “Соколом”. Также планируются и другие спарринги.

ФК “Акрон” успешно прошел процедуру лицензирования на сезон 2019/2020. Совсем скоро по итогам заседания исполкома РФС определится состав группы “Урал-Приволжье”, и “Акрон” впервые должен стать полноправным участником ПФЛ. Тем не менее, на данный

момент клуб не включен в члены лиги.

- Мы не там из-за отказа в поддержке клуба Самарской областной федерации футбола в лице Герасимова Д.С., который по совместительству является президентом НП ФК “Лада-Тольятти”, - считают в пресс-службе “Акрона”. - Нужно ходатайство о включении в лигу и его подпись. Но он оттягивает время и не отвечает на звонки. Возможно, как президент “Лады” не хочет иметь конкурента под боком.

ИСТОЧНИК KP.RU