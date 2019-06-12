Дмитрий Азаров помог родителям шестерых детей из Тольятти переехать в новую четырехкомнатную квартиру

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-12T09:59:53+03:00

Губернатор поздравил супругов с новосельем и пообщался с ними ФОТО: Игорь Казановский

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Накануне, 11 июня, глава Самарской области Дмитрий Азаров побывал в Тольятти. Сразу после форума "Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита" он отправился в гости к Александру и Ирине Чичневым, которые воспитывают шестерых детей и недавно справили новоселье.

- У семьи Чичневых была в собственности только комната в коммунальной квартире. Они были вынуждены снимать жилье. О своей квартире и не мечтали, но в сентябре 2018 года обратились к Дмитрию Азаров и ситуация изменилась, - рассказывают в правительстве региона.

Многодетные родители были на приеме у губернатора. По его поручению, семье оказали поддержку, которая позволила им приобрести 4-комнатную квартиру в Комсомольском районе. Жилплощадь в микрорайоне Шлюзовой рядом с Волгой супруги выбирали сами.

- И школа рядом, и набережная, и площадка для семейного отдыха. В прошлые выходные ездили на полуостров Копылово, мальчишки открыли купальный сезон, — делится Ирина Чичнева.

По словам супругов, они устроились хорошо. Одна из комнат выделена единственной дочери Полине. Остальные поделили пятеро сыновей.

- Очень рад, что все так успешно. Я хочу вас поздравить с новосельем. Рад, что здесь вместе с вашей семьей поселился и уют, и детский смех, и радость. Хочу замечательной, красивой, большой семье пожелать счастья, - отметил в свою очередь Дмитрий Азаров, который подарил счастливой семье компьютер и принтер. Те же в свою очередь к визиту губернатора испекли праздничный торт.

ИСТОЧНИК KP.RU