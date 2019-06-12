2019-06-12T20:20:29+03:00
Происшествия

Под Самарой грузовик врезался в ремонтируемую "Газель", пострадали два человека

На месте происшествия работали сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Машины получили серьезные поврежденияМашины получили серьезные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сегодня днем, в среду 12 июня, в Красноярском районе на 1029 километре трассы М-5 произошло ДТП. Там в грузовую "Газель" врезался грузовик иностранного производства.

- Водитель "Газели" ремонтировал свой автомобиль. По версии полиции, в результате несоблюдения ПДД водитель грузовика допустил наезд на ремонтируемую машину, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал водитель "Газели" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадал водитель "Газели"Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительной версии, в аварии пострадали пассажир иномарки и водитель "Газели". Им оказана медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Площадь лесного пожара у станции "Курумоч" в Самаре составила 5 гектаров
В Самаре в парке Гагарина тысячи горожан празднуют Сабантуй
Дмитрий Азаров принял участие в масштабном квесте на улице Куйбышева
На улице Мичурина в Самаре прорвало трубу, люди умываются в лужах
В Самаре в районе станции "Курумоч" сильный пожар охватил лес
В Сызрани наркоманы возили на такси своего мертвого друга
В Самаре скончался президент СамГТУ и участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Калашников
В Самаре на улице Революционной накрыли незаконный покерный клуб
В Тольятти женщин-предпринимательниц хотят оштрафовать за прослушивание радио
На Южном шоссе в Самаре произошел пожар, очевидцы сделали видео
В Самаре рядом с парком Металлургов сгорел частный дом, очевидцы сделали фото
Неудачный обгон: трехлетний ребенок попал в больницу после ДТП под Тольятти
В Самаре активисты "Ночного Патруля" помогли поймать водителя, который пил пиво у своей "Гранты", а потом уехал
Подвел брат любимой: в Самарской области парень украл машину у сожителя своей сестры
Дмитрий Азаров помог родителям шестерых детей из Тольятти переехать в новую четырехкомнатную квартиру
ФК "Акрон" из Тольятти готовится к дебюту в ПФЛ и не может получить разрешения на участие в лиге
Квест с призами, музыка и танцы на каждом шагу: самарцев зовут отметить День России в центре города