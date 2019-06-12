Под Самарой грузовик врезался в ремонтируемую "Газель", пострадали два человека

СЕГОДНЯ 20:20 2019-06-12T20:20:29+03:00

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Сегодня днем, в среду 12 июня, в Красноярском районе на 1029 километре трассы М-5 произошло ДТП. Там в грузовую "Газель" врезался грузовик иностранного производства.

- Водитель "Газели" ремонтировал свой автомобиль. По версии полиции, в результате несоблюдения ПДД водитель грузовика допустил наезд на ремонтируемую машину, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадал водитель "Газели"Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительной версии, в аварии пострадали пассажир иномарки и водитель "Газели". Им оказана медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU