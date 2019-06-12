Под Самарой на трассе загорелась фура, очевидцы сделали видео
Из-за происшествия на дороге образовались сложности с движением
Очевидцы засняли пожар на видеоФото: скрин с видео
Изменить размер текста:
Сегодня утром, в среду 12 июня, на трассе Кинель - Самара произошло ЧП. Там загорелась грузовая фура.
- Кузов машины полностью охватило огнем. Ехавшие попутно автолюбители остановились и пытались помочь, - рассказал корреспонденту “Комсомольской правды - Самара” местный житель.
Владельцы транспортного средства пытались потушить его своими силами. На место также приезжали пожарные. Информации о пострадавших нет. Отметим, что из-за случившегося на указанном участке дороге образовалась большая пробка.
Под Самарой загорелась фура.
ИСТОЧНИК KP.RU