2019-06-12T22:12:35+03:00
Происшествия

Под Самарой на трассе загорелась фура, очевидцы сделали видео

Из-за происшествия на дороге образовались сложности с движением
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы засняли пожар на видеоОчевидцы засняли пожар на видеоФото: скрин с видео
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Сегодня утром, в среду 12 июня, на трассе Кинель - Самара произошло ЧП. Там загорелась грузовая фура.

- Кузов машины полностью охватило огнем. Ехавшие попутно автолюбители остановились и пытались помочь, - рассказал корреспонденту “Комсомольской правды - Самара” местный житель.

Владельцы транспортного средства пытались потушить его своими силами. На место также приезжали пожарные. Информации о пострадавших нет. Отметим, что из-за случившегося на указанном участке дороге образовалась большая пробка.

Под Самарой загорелась фура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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