2019-06-13T08:39:30+03:00
Происшествия

В Самарской области пенсионерка после наезда поезда встала и убежала в лес

Женщина легла в колею и пропустила над собой почти все 20 вагонов состава
Анастасия ФИЛАТОВА
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Происшествие на железной дороге обошлось без пострадавшихПроисшествие на железной дороге обошлось без пострадавшихФото: Архив "КП"
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Утром в среду, 12 июня, на Куйбышевской железной дороге в Самарской области произошло ЧП. На перегоне ПохвистневоБугуруслан в 8:47 пассажирский поезд «АдлерУфа» наехал на неизвестную женщину.

- Было установлено, что перед приближающимся составом из 20 вагонов в колею легла женщина, на вид которой было около 65 лет. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. После остановки помощник машиниста заметил, что из-под 4 с конца поезда вагона вылезла женщина без видимых повреждений и убежала в лес, - сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

По данным правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал. Задержки в движении поездов не было. Что касается данного пассажирского поезда, то он благополучно продолжил свой путь уже в 8:51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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