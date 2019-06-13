В Самарской области пенсионерка после наезда поезда встала и убежала в лес

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-13T08:39:30+03:00

Женщина легла в колею и пропустила над собой почти все 20 вагонов состава

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Утром в среду, 12 июня, на Куйбышевской железной дороге в Самарской области произошло ЧП. На перегоне Похвистнево — Бугуруслан в 8:47 пассажирский поезд «Адлер — Уфа» наехал на неизвестную женщину.

- Было установлено, что перед приближающимся составом из 20 вагонов в колею легла женщина, на вид которой было около 65 лет. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. После остановки помощник машиниста заметил, что из-под 4 с конца поезда вагона вылезла женщина без видимых повреждений и убежала в лес, - сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

По данным правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал. Задержки в движении поездов не было. Что касается данного пассажирского поезда, то он благополучно продолжил свой путь уже в 8:51.

ИСТОЧНИК KP.RU