В Самарской области пенсионерка после наезда поезда встала и убежала в лес
Утром в среду, 12 июня, на Куйбышевской железной дороге в Самарской области произошло ЧП. На перегоне Похвистнево — Бугуруслан в 8:47 пассажирский поезд «Адлер — Уфа» наехал на неизвестную женщину.
- Было установлено, что перед приближающимся составом из 20 вагонов в колею легла женщина, на вид которой было около 65 лет. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. После остановки помощник машиниста заметил, что из-под 4 с конца поезда вагона вылезла женщина без видимых повреждений и убежала в лес, - сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
По данным правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал. Задержки в движении поездов не было. Что касается данного пассажирского поезда, то он благополучно продолжил свой путь уже в 8:51.
ИСТОЧНИК KP.RU