2019-06-13T10:14:00+03:00
Происшествия

"Голова была как месиво": в Тольятти пьяный отчим до смерти избил двухлетнюю падчерицу

По факту убийства возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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9 июня в Тольятти произошла трагедия. В квартире дома на бульваре Курчатова погибла 2-летняя девочка.

- Когда приехали представители ритуальных служб, голова ее была как месиво. Дома никого не было. По словам соседей, отчим ребенка - наркоман, - рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно "КП-Самара" от собственных источников, на ребенке эксперты зафиксировали множественные гематомы лица и тела. Смерть наступила в результате травмы головы.

- Установлено, что смертельную травму ребенку причинил ее 41-летний отчим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес малышке удар рукой по голове, после которого она погибла, - отмечают правоохранители.

10 июня по факту происшествия в СУ СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство". Расследование продолжается. Злоумышленник задержан и взят под стражу. Подозреваемый работал в местном ЧОП. Совсем недавно у него с матерью погибшей родился сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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