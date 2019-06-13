2019-06-13T10:36:51+03:00
Общество

В Кинельском районе на реке Самарке ищут 7-летнего мальчика

Специалисты не исключают, что ребенок мог утонуть
Анастасия ФИЛАТОВА
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На реке второй день проводятся поисковые операцииНа реке второй день проводятся поисковые операцииФото: Архив "КП"
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В поселке Лебедь Кинельского района разыскивают 7-летнего мальчика. Ребенок пропал в среду, 12 июня, на реке Самарке. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

- Приметы мальчика: рост 115 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза. В момент пропажи на ребенке были только синие трусы, - рассказали волонтеры.

Насколько известно, вчера на реке Самарке проводилась поисковая операция. Специалисты предполагают, что мальчик мог утонуть. Сейчас розыск ребенка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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