В Кинельском районе на реке Самарке ищут 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-13T10:36:51+03:00

На реке второй день проводятся поисковые операции Фото: Архив "КП"

Специалисты не исключают, что ребенок мог утонуть

Изменить размер текста: A A

В поселке Лебедь Кинельского района разыскивают 7-летнего мальчика. Ребенок пропал в среду, 12 июня, на реке Самарке. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

- Приметы мальчика: рост 115 см, худощавого телосложения, темные волосы и карие глаза. В момент пропажи на ребенке были только синие трусы, - рассказали волонтеры.

Насколько известно, вчера на реке Самарке проводилась поисковая операция. Специалисты предполагают, что мальчик мог утонуть. Сейчас розыск ребенка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU